Il 20 agosto il mondo in piazza per urlare "Putin è un assassino"

28 Luglio 2023 - 09.06

Il prossimo 20 agosto, il mondo scenderà in piazza con lo slogan “Putin è un assassino”. L’iniziativa è stata lanciata dal gruppo di collaboratori di Alexei Navalny e si svolgerà nel terzo anniversario dell’avvelenamento del grande oppositore di Putin.

I promotori della manifestazione dichiarano che il potere di Putin si basa sulla paura, la violenza e l’omicidio da più di 20 anni. Sono state le prime vittime coloro che hanno resistito in Russia, coloro che hanno lottato per il futuro libero del paese. Ora, Putin ha scatenato una guerra terribile e insensata nel XXI secolo con un paese vicino, causando la morte di centinaia e migliaia di persone ogni giorno.

L’annuncio dell’azione invita tutti coloro che vivono in paesi sicuri a partecipare alle manifestazioni del 20 agosto. Gli attivisti sono chiamati a registrare video con la frase “Putin è un assassino” e a condividerli online per farli circolare in ogni angolo del mondo. Gli indirizzi delle manifestazioni principali saranno pubblicati successivamente sul sito web putin-killer.com.