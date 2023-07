Mala tempora currunt, soprattutto con questa destra

Nuccio Fava Modifica articolo

7 Luglio 2023 - 22.34

Ricorro al latino per tentare di rappresentare le non piccole difficoltà che la presente stagione ci offre. Non solo le stranezze e difficoltà della meteorologia che ci minacciano con il crescente caldo africano che annuncia afa insopportabile, ma anche per riassumere le gravi difficoltà che la politica specialmente ma anche i molti guai sociali ed economici, di violenza e cattiveria inaudita che ogni giorno affollano le cronache.

Preoccupante la vicenda politica che vede riesplodere un acuto conflitto tra politica e magistratura. Non nuovo ma certo impressionante con lo scandalo del ministro del Turismo a cui si è giunto quello del Sottosegretario della Giustizia, collaboratore quindi del Ministro della Giustizia già assolutore del suo collaboratore e per altro proponente di una riforma inadeguata e pericolosa.

Per completare il quadro non è priva di preoccupazione la difesa totale e acritica dello schieramento di maggioranza e dell’intero governo. Schierato unanimemente sulla difensiva e schierato contro giornalisti e giornali. Nell’insieme quindi un contesto pericoloso e che tra l’altro si scredita in Europa e nel mondo. Sembra di essere tornati ai tempi delle vicende giudiziarie del Presidente Berlusconi che continua a interessare ampiamente le cronache per l’apertura del suo testamento miliardario e della paziente e saggia assegnazione delle quote agli eredi esprimendo anche in questo caso non poca intelligenza finanziaria, politica e amicale.

Contemporaneamente, ma fortunatamente senza alcuna relazione con la stagione difficile che stiamo vivendo, si è spento l’Onorevole Arnaldo Forlani, esponente politico che ha vissuto intensamente l’esperienza non solo della Dc ma anche di governo e sfortunato candidato al Quirinale in uno strano alternarsi con l’Onorevole Andreotti.

In un momento drammatico e di potenza invincibile della mafia con un iniziativa a sorpresa di Marco Pannella, abile e intelligente, inserì il nome del Ministro dell’Interno del tempo Scalfaro che sbloccò l’improduttivo succedersi di votazione e fu eletto Presidente della Repubblica.

Personalmente l’ho incontrato per ragioni professionali anche in occasione del Congresso dei Socialisti con il cosiddetto Accordo del Camper con Craxi che segnò l’abbandono della strategia di Aldo Moro. Restava però sempre dal carattere mite e gentile e ricordo una conversazione sulla squadra di basket del Benelli Pesaro che incontrai alle finali nazionali Juniores con allenatore Agide Fava, con il mio stesso cognome. Piccolo particolare che fece sorridere entrambi.

Dulcis in fundo, sempre in tema sportivo, nel pomeriggio ho gioito per una splendida partita di Berrettini che ha battuto 3-0 il brillante australiano più che promessa del nuovo tennis mondiale.