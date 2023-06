De Luca (Pd) polemico: "All'opposizione forze politiche a metà tra Zecchino d'Oro e Lotta Continua..."

globalist Modifica articolo

9 Giugno 2023 - 16.38

Preroll

Non accenna a diminuire la polemica tra Vincenzo De Luca ed Elly Schlein, all’indomani della rimozione di Piero De Luca dal ruolo di vicecapogruppo alla Camera. «Non c’è da trovare conforto da nessuna parte, perché poi anche all’opposizione capita di trovare forze politiche che si presentano come una via di mezzo fra Lotta Continua e lo Zecchino d’Oro. Siamo rovinati, cari concittadini, siamo rovinati».

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Dunque non ci rimane altro che utilizzare a piene mani quelle risorse che sono per noi genetiche. Noi Sud, noi Campania, noi della Magna Grecia, noi che guardiamo alla vita con i tempi delle ere geologiche, non andiamo di fretta. Nel frattempo cerchiamo di fare, perfino in Italia e persino in questo contesto, persino di fronte a un mondo dell’informazione che non si sottopone alla fatica di conoscereále cose di cui parla, nonostante tutto questo ci consentiamo il lusso di fare perfino cose concrete e all’avanguardia nel campo della sanità, del lavoro, degli investimenti, della sburocratizzazione, della cultura».