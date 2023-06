Zan (Pd): "Dalla destra omofobia di Stato, Giorgia Meloni sarà travolta politicamente"

globalist Modifica articolo

6 Giugno 2023 - 10.50

Dopo lo stop del patrocinio della Regione Lazio al Roma Pride 2023, nell’opposizione riparte la dura critica alle posizione retrograde della destra italiana. Il responsabile Diritti del Pd Alessandro Zan ne ha parlato con La Stampa. «Non si è mai visto nella storia che prima si conceda il patrocinio e poi lo si tolga improvvisamente accampando una scusa pretestuosa»:

«Rocca obbedisce ai diktat di Giorgia Meloni e di tutti quelli che puntano a trasformare l’Italia nell’Ungheria di Orban. Questa è omofobia di Stato. Usano pregiudizi ancora presenti nel Paese, per alimentarli e discriminare una parte dei cittadini. Esattamente come faceva il fascismo».

La destra, gli viene ricordato, sostiene la tesi della provocazione a favore dell’utero in affitto: «Del tutto pretestuoso: in Parlamento non si discute nessuna norma che promuova la gestazione per altri. La destra cerca di trasformarla in un reato universale, che è impraticabile».

Zan parla anche sul Corriere della Sera: «Il Pride difende i diritti dei bambini delle famiglie arcobaleno. Sono bambini che già esistono e non è possibile che perdano i loro diritti fondamentali. Non è possibile che la gestazione per altri venga fatta in un Paese dove è consentita e poi quando il bambino arriva in Italia perde un genitore. C’è un disegno ben preciso di Meloni».

«Si attaccano le persone lgbtqia+ per rendergli la vita impossibile. L’intento è distruggere le famiglie arcobaleno, in nome di una famiglia tradizionale. Non mi pare che nessuno di destra abbia una famiglia tradizionale. La loro è ipocrisia. L’opinione pubblica e la società sono molto più avanti. I Pride sono trasversali da un punto di vista generazionale e politico. Meloni verrà travolta politicamente».