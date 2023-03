Delrio (Pd): "Era meglio non sapere i nomi dei capigruppo dalla stampa..."

globalist Modifica articolo

29 Marzo 2023 - 10.32

La nomina di Chiara Braga e Francesco Boccia come nuovi capigruppo di Camera e Senato per il Pd, ha sollevato qualche critica interna, soprattutto dal punto di vista della modalità con la quale i nomi sono stati veicolati all’esterno. In un’intervista a Qn, Graziano Delrio ha sottolineato questo passaggio.

«Proprio perché apprezzo lo spirito di condivisione evocato dalla segretaria, a mio avviso sarebbe stato preferibile non apprendere le proposte dei capigruppo a mezzo stampa una settimana prima»

«Guardiamo avanti e alla sostanza: la segretaria Schlein sta facendo un lavoro serrato col presidente Bonaccini, noi non possiamo che fidarci di questo lavoro. E aggiungo che siamo tutti a sostenere le proposte sui capigruppo fatte. Cerchiamo di lavorare insieme come una vera comunità politica rispettando l’autonomia decisionale dei gruppi».

«Quella della nuova segretaria è una presenza che ha ridato entusiasmo e energia al Partito democratico. E tuttavia, dalla segretaria a tutto quanto il Partito democratico, abbiamo bisogno di continuare a lavorare perché il nostro sia un partito fatto di tante persone, militanti e elettori, in carne e ossa. E non diventi, come tutti quanti sono diventati o stanno diventando, un altro partito personale», precisa l’esponente dem.