Bonaccini: "Non ironizzo sul karaoke della premier ma c'è una misura che si chiama umanità"

14 Marzo 2023 - 22.17

Il presidente del Pd ha avuto parole molto chiare e dure. «Io non voglio ironizzare sul karaoke ma se diventi premier o ministro c’è anche una misura e si chiama umanità». Così Stefano Bonaccini a Di Martedì su La7

Noi abbiamo una segretaria eletta nelle primarie ma, per il largo consenso che ho ricevuto, ho la responsabilità e il dovere, e spero come me tutti quelli che mi hanno votato, di dare una mano a Schlein».

«Gli avversari stanno a destra e non dentro di noi. Io, come credo tanti elettori, ho sofferto troppo le divisioni interne al Pd in questi anni mentre noi dobbiamo lavorare insieme e e io mi auguro che sapremo lavorare bene insieme».

«Dare sempre la colpa al fato o a qualcun altro, come sta facendo» il governo «significa insicurezza e debolezza. E come se io mi fossi lamentato per il terremoto che colpì l’Emilia o per essere stata la prima Regione, dopo la Lombardia ed il Veneto, ad essere colpita dalla pandemia».

E infine Bonaccini ha detto: «Bisogna dare risposte, non trovare giustificazioni: stanno governando molto male»