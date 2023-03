Elly Schlein: il Pd toscano prepara una mozione sugli insulti del sindaco di Grosseto

globalist Modifica articolo

2 Marzo 2023 - 19.29

Sessismo, misognia e ogni bruttura. I consiglieri regionali della Toscana del gruppo del Pd, Francesco Gazzetti e Donatella Spadi, annunciano una mozione in aula per «chiedere alle forze di centrodestra di prendere posizione» sui «contenuti incivili, sessisti e inaccettabili diffusi dal sindaco di Grosseto Vivarelli Colonna sulla segretaria del Pd Elly Schlein».

Secondo i due consiglieri del Pd, “quello che ha fatto Vivarelli Colonna non ha alcuna giustificazione. Si tratta di un gesto che speriamo non trovi cittadinanza in nessuna comunità politica anche perché con la politica non c’entra davvero nulla. E siccome non vogliamo che ci siano incertezze lo vogliamo ribadire con forza anche con una mozione che metteremo a disposizione del Consiglio regionale”

E infine: “Un atto che ci attendiamo venga approvata all’unanimità. Siamo certi che questo avverrà anche perché sarà il modo anche per le colleghe e i colleghi del centrodestra per prendere le distanze da una grottesca e maldestra azione di body shaming».