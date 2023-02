La maggioranza si spacca sui diritti tv, Lotito (Fi): "Il governo ci spieghi lo stop alla norma"

globalist Modifica articolo

14 Febbraio 2023 - 14.45

Il governo Meloni ha stoppato la proroga dei diritti tv per gli eventi sportivi, tra cui il calcio, proposta da Claudio Lotito, presidente della Lazio e senatore di Forza Italia «Ci dovranno spiegare il motivo, io non sono d’accordo visto che avevo presentato l’emendamento per attuarla» ha detto ai cronisti de LaPresse in Senato.

E’ infatti arrivato l’alt del Governo alla proroga, a determinate condizioni, fino a 5 anni dei contratti di licenza in corso dei diritti tv per gli eventi sportivi, calcio compreso.

Tra gli emendamenti depositati per l’aula al decreto Milleproroghe, infatti, figura la proposta di modifica 16.3000 dell’esecutivo che si propone di «sopprimere il comma 5-bis» del testo, frutto di una modifica introdotta con un emendamento a prima firma Claudio Lotito (FI), approvato dalle commissioni Affari Costituzionali e Bilancio del Senato.

L’esame del decreto Milleproroghe inizierà nell’aula di palazzo Madama a partire dalle 16. Il testo, che dovrà poi passare all’esame della Camera, deve essere convertito in legge entro il 27 febbraio.