La ministra Roccella risponde a Fedez: "E' un conformista, sbagliate le sue parole sull'aborto"

10 Febbraio 2023 - 10.35

Dopo il monologo rap di Fedez a Sanremo, la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità Eugenia Roccella ha risposto dalle colonne de La Stampa.

«Quelle che passano per contestazioni oggi sono spesso il massimo del conformismo. Mentre a volte dire una cosa di semplice buonsenso diventa un gesto quasi trasgressivo. L’attacco al governo dalla rete ammiraglia del servizio pubblico, nel pieno del più importante evento televisivo dell’anno, dovrebbe aver rassicurato tutti, da Benigni in giù, sul fatto che le libertà costituzionali non sono in pericolo».

Secondo la ministra, Fedez ha sbagliato nel riportare le sue parole sul diritto all’aborto: e precisa che il `purtroppo´ «era riferito alla sofferenza delle donne che decidono di abortire per evitare una maternità non voluta. Spero che nessuno ritenga che una donna compia questa scelta a cuor leggero».

«Vorrei ricordargli però che anche la Rai, che gli ha offerto il palco, è a spese dei contribuenti». Roccella apprezza invece la scelta di Chiara Ferragni di devolvere il suo compenso per il Festival ai centri antiviolenza: «l’ho trovata seria e apprezzabile. E la difendo anche dagli attacchi che le sono piovuti addosso per il suo monologo».

Infine, a chi accusa la destra di avere un’idea patriarcale della società, ricorda che «se l’Italia, dopo tanti anni di politica rigorosamente al maschile, ha finalmente una presidente del consiglio donna, si deve alla destra. Ed è una giovane donna che si è fatta da sola, senza aiutini e senza sconti. Come si fa a credere che vogliamo riportare le donne a casa?».