Donazzan ricorda la battaglia di Nikolajewka ma non dice che era parte dell'invasione nazi-fascista della Russia

globalist Modifica articolo

29 Gennaio 2023 - 12.49

Preroll

Parliamo di una che è dichiaratamente nostalgica del fascismo e che non onore il 25 aprile ol che canta ‘faccetta nera’. E non si ferma: “Elena Donazzan, assessora all’istruzione della Regione Veneto, ci ha abituato, in oltre 18 anni come assessora, ad esternazioni gravissime che esprimono ogni volta una manifesta nostalgia dell’assessora per un periodo buio della storia del nostro paese».

OutStream Desktop

Top right Mobile

Lo afferma la deputata del Pd Rachele Scarpa, stigmatizzando la circolare alle scuole nella quale l’assessore veneto di Fratelli d’Italia ricorda il sacrificio degli alpini nella Battaglia di Nikolajewka, premettendo l’avverbio `purtroppo´ sull’accerchiamento delle forze sovietiche alle divisioni nazi-fasciste. «Il Veneto – aggiunge Scarpa – può fare a meno delle nostalgie revisioniste di Donazzan»

Middle placement Mobile

Nelle lettera inviata alle scuole venete per ricordare la battaglia di Nikolajewka, Donazzan – sottolinea la deputata Dem – «usa toni che suonano pericolosamente apologetici del vero motivo per cui migliaia di alpini italiani furono mandati sul fronte russo, ovvero la follia aggressiva e omicida dei regimi fascista e nazista. Donazzan ha da tempo dimostrato di essere completamente inadeguata a ricoprire l’incarico di assessore, e in quel «purtroppo», da lei scritto nella lettera, ne abbiamo solo una conferma. Quando è che Luca Zaia ne prenderà le conseguenze?».