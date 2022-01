Zaia: "Il Veneto avanti con le vaccinazioni, nelle terapie intensive l'80% di no-vax"

globalist

3 Gennaio 2022

Il Veneto che da giorni è sempre nei primi posti della classifica per il numero di contagi giornalieri, è però anche in vetta per quanto riguarda il numero di nuovi vaccinati e soprattutto di terze dosi somministrate.

Sono ben 33.760 i vaccini somministrati in Veneto nelle ultime 24 ore, dei quali 26mila dosi booster. E’ stato superato il milione e mezzo entro fine dicembre di terze dosi.

“Siamo comunque preoccupati per la situazione dei ricoveri, dove i non vaccinati sono l’80% dei pazienti in Terapia intensiva”, ha dichiarato Luca Zaia, presidente della Regione veneto.

“E uno su due in Area non critica è un non vaccinato, e va ricordato che sono meno del 13% della popolazione veneta. Vedremo nei prossimi giorni come andrà, ma noi non possiamo permetterci gli ospedali pieni. E ringrazio tutti i sanitari che in questi giorni hanno lavorato come se le festività non esistessero”.