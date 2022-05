Caso Alpini, Donazzan (Fdi) ridicolizza le tante accuse di molestie: "Se mi fischiano dietro sono contenta"

globalist

13 Maggio 2022 - 14.55

Preroll

L’episodio del raduno degli Alpini, che ha portato a numerose accuse di molestie, ha aperto una polemica politica furiosa, soprattutto tra le donne che in un modo o nell’altro “si schierano”. Fanno discutere le parole di Elena Donazzan, esponente di Fratelli d’Italia: “Se uno mi fa un sorriso e mi fischia dietro io sono pure contenta”. Così l’assessore al Lavoro e alle Pari opportunità del Veneto, ai microfoni di Tva Vicenza.



OutStream Desktop

Top right Mobile

Per l’esponente di Fdi, non ci sono dubbi: “Credo che chi vuole gettare fango e polemiche – sottolinea la Donazzan – lo faccia con una grave colpa e dovrebbe vergognarsi soprattutto se abita nelle zone dove gli Alpini sono molto presenti”. E ancora:” Ci sono state denunce? – insiste – Vediamo chi si è macchiato di questo, sono quasi certa che non si tratta degli Alpini”.

Middle placement Mobile