Bonaccini incalza Schillaci: "Perché non si batte per aumentare i fondi per la sanità pubblica'"

30 Dicembre 2022 - 11.16

Il governo della destra reazionaria vuole far diventare il modello Lombardia prevalente? Ossia grandi attenzioni al privato e progressiva depauperazione del Servizio Sanitario nazionale?

«Caro Ministro Schillaci perché non si batte per aumentare i fondi per la sanità pubblica? Vuole dare ragione a chi sostiene che preferite favorire quella privata? Se vuole un confronto sulle spese Covid ed energetiche non rimborsate alle Regioni sono pronto a farlo quando vuole e dove vuole, visto che le poche risorse che distribuite le date non per spese effettivamente sostenute, ma per numero di abitanti, quindi chi (come noi) ha un quarto del totale di case della salute nel Paese riceve le stesse risorse di chi non ne ha nemmeno una (e dunque non aver sostenuto alcuna spesa energetica). Un vero teatro dell’assurdo».

Lo scrive il presidente dell’Emilia-Romagna e candidato alla segreteria Pd, Stefano Bonaccini.