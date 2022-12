Bonaccini, sabato parte il tour in Italia: "Serve un Paese unito che viaggi alla stessa velocità"

globalist Modifica articolo

8 Dicembre 2022 - 15.52

Stefano Bonaccini girerà l’Italia per rafforzare la sua candidatura come segretario del Pd, al prossimo congresso. Partirà dalla Puglia sabato 10 dicembre il tour dei 100 Comuni del presidente della Regione Emilia-Romagna candidato alla segreteria del Pd. Un giro d’ascolto che proseguirà nelle prossime settimane con l’obiettivo di visitare capoluoghi di provincia come piccoli comuni.

«Come avevo annunciato, parto dal Sud. Intendo toccare con mano ogni realtà territoriale, ascoltare direttamente dalle persone e nelle comunità le testimonianze di chi vive quotidianamente problemi, speranze e aspirazioni, per ridurre disuguaglianze e distanze sociali e territoriali, sostenere il lavoro e chi crea buona occupazione», spiega il candidato democratico.

«Serve un Paese unito che sia messo nelle condizioni di viaggiare alla stessa velocità. Con idee e proposte che metteremo nel programma a sostegno della mia candidatura a segretario del Pd e che raccoglierò in questo nostro viaggio in tutte le regioni, da Sud a Nord», aggiunge Bonaccini.