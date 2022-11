Manovra, la mnistra Roccella nega l'evidenza: "Finanziaria in favore delle famiglie"

globalist Modifica articolo

29 Novembre 2022 - 11.52

Preroll

Il governo Meloni è pronto a presentare in Parlamento la Manovra, misure già ampiamente contestate da tutta l’opposizione e dalle associazioni sindacali, con la Cgil che ha paventato l’ipotesi di indire uno sciopero generale. Il governo, però, va avanti indisturbato a negare l’evidenza. La ministra alla Famiglia, Natalità e Pari Opportunità, Eugenia Roccella, in un’intervista ad Avvenire, lo ha ribadito.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Questa manovra, nonostante le scadenze strettissime e una congiuntura drammatica, ha tracciato una rotta. È stata presa una direzione politica netta in favore delle famiglie, ed è questo il punto davvero significativo. Ovviamente è solo un inizio».

Middle placement Mobile

«C’è stato, già in questa finanziaria, un vistoso salto culturale, ed è ingeneroso negarlo – afferma Roccella -. In questa finanziaria non potevamo fare riforme strutturali, per esempio correggendo le storture e gli squilibri dell’Isee. Abbiamo però voluto indicare con chiarezza una direzione. E non lo abbiamo fatto con la solita sventagliata di bonus, ma con `misure ponte´ che preludono a interventi più meditati e duraturi».