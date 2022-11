Pd, Matteo Lepore: "Serve un partito del lavoro e dei diritti sociali"

globalist Modifica articolo

26 Novembre 2022

Quale Partito democratico dovrà uscire dal congresso? «Il congresso del Pd? Ancora non è partito, ancora non ci sono argomenti, non c’è un confronto sulle idee e credo che questo non sia all’altezza di ciò di cui avrebbe bisogno la comunità democratica e in generale il Paese».

Lo ha detto Matteo Lepore, sindaco di Bologna, a margine del dibattito `Fronte progressista, quale futuro´. Lepore ha sottolineato che il Pd «deve costruire un’alternativa alle destre che hanno già dimostrato di non essere in grado di portare avanti il Paese. Dobbiamo muoverci e fare un congresso all’altezza mettendo in campo le idee prima ancora dei nomi».

Rispetto a possibili alleanze, Lepore ha detto: «Credo che vada coinvolto il Paese, dobbiamo uscire da questo dibattito se allearci o no con i 5stelle e con Calenda. Il Pd deve dire innanzitutto che cosa vuole fare. Io ho proposto da tempo che sia un partito del lavoro, dei temi sociali, per l’unione fra Nord e Sud, che abbia come priorità i temi dell’ambiente e della salute e della necessità che si confronti con chi ci sta nelle elezioni regionali e poi anche successivamente».

Rispetto al ruolo dei sindaci, Lepore ha evidenziato «la voglia di lavorare insieme, tra Nord e Sud ci sono personalità che condividono valori e un’idea di come fare politica, alcuni sono iscritti al Pd altri no. Io credo che anche al congresso del Pd, l’esperienza dei sindaci, delle amministrazioni, delle città possano rappresentare un patrimonio».