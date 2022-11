M5s all'europarlamento si astiene sul voto sulla Russia sponsor del terrorismo

globalist Modifica articolo

23 Novembre 2022 - 10.21

Preroll

Una decisione discutibile. La delegazione del Movimento 5 stelle al Parlamento europeo si asterrà al voto al Parlamento europeo sulla risoluzione per riconoscere la Russia come Stato sponsor del terrorismo.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«In Ucraina è il momento di alzare i toni della pace. La risoluzione che verrà messa ai voti oggi al Parlamento europeo porta invece all’opposta direzione. La nostra solidarietà al popolo ucraino è totale e consideriamo la Russia come l’unica responsabile della guerra in corso sul suolo ucraino. Il suo esercito si è inoltre macchiato di crimini atroci, tuttavia dopo più di nove mesi di aperte ostilità che non hanno risparmiato le popolazioni civili bisogna mettere a tacere le armi e far prevalere le diplomazie. Non è più il momento del muro contro muro. Il grande assente del testo della risoluzione del Parlamento europeo è la parola pace e per questa ragione, pur condividendo i paragrafi di sostegno all’Ucraina, non possiamo sostenerla», spiega la delegazione Cinquestelle in una nota.

Middle placement Mobile

«Il nostro voto sarà di astensione. Putin ha colpevolmente violato il diritto internazionale, ma va condotto ogni sforzo per arrivare a un negoziato fra le parti e mettere fine a questa orribile guerra. Proviamoci», si legge ancora nella nota.