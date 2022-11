Orlando (Pd): "La scissione? Spero di no, non farebbe bene a nessuno"

globalist Modifica articolo

23 Novembre 2022 - 16.35

Il congresso del Pd è ancora lontano, ma il processo costituente è partito, con la candidatura di Bonaccini a segretario che farà da apripista alle altre. Andrea Orlando ha parlato del percorso da intraprendere, in diretta a La 7.

«Io continuo a pensare che senza sciogliere il nodo dell’identità politica anche il migliore dei segretari rischia di essere consumato dai fatti. Bisogna decidere se essere una forza socialista, che lotta contro le diseguaglianze, o una forza che cerca di fare funzionare il sistema senza metterne in discussione i presupposti».

«Spero che la scissione non ci sia perché non farebbe bene a nessuno. Noi abbiamo bisogno di trovare una sintesi, altrimenti avremo difficoltà quando si tratterà di prendere posizione sui temi del lavoro», ha aggiunto Orlando

«Noi abbiamo una situazione strana. La maggioranza che si comporta come opposizione e un pezzo di opposizione che, invece di fare opposizione alla maggioranza, fa opposizione al Pd. A Calenda dico che invece di fare le pulci al Pd, forse sarebbe meglio fare l’opposizione a questo governo».

«Calenda viene da una storia diversa dalla mia, io vengo da una storia in cui l’opposizione in parlamento non è cosa diversa dall’opposizione nel Paese. Il fatto che Calenda convochi le piazze solo per contrapporle ad altre piazze è abbastanza indicativo. Evidentemente» nel caso dell’Ucraina «le piazze erano utili e non bastava il parlamento. Spero che gli resti tempo libero per fare opposizione al governo Meloni», conclude Orlando.