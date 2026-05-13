Gli Internazionali di Roma ingolfano la Serie A

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13 Maggio 2026 - 15.03 Culture

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È caos intorno alla 37esima giornata di Serie A: per evitare problemi di sicurezza con la finale degli Internazionali di tennis, è stato rimandata a lunedì la stracittadina tra Roma e Lazio. Il programma della corsa Champions prevede dunque che Como-Parma, Genoa-Milan e Juventus-Fiorentina si disputino alle 12.30 di domenica, con Pisa-Napoli che potrebbe slittare alle 18, per poi chiudere la giornata con il derby del lunedì sera.

La realtà è quindi diversa dallo scenario prospettato dall’AD della Serie A Luigi De Siervo, favorevole a disputare tutte e 10 le sfide della 37esima giornata la domenica. Dopo il gruppo di partite delle 12.30, alle 15 è in programma Inter-Verona, poi Atalanta-Bologna alle 18 (e forse anche Pisa-Napoli), per chiudere con le sfide salvezza Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese alle 20.45.

La soluzione era stata individuata per “cercare di tenere insieme, in un punto di equilibrio, tutte le esigenze, dall’ordine pubblico alla finale degli Internazionali di tennis fino alla contemporaneità previste per le ultime due giornate di campionato, per contemperare l’interesse di tutti”, ha affermato De Siervo.

Non è dello stesso avviso l’assessore ai grandi eventi di Roma capitale Alessandro Onorato, per il quale sarebbe stata la scelta più logica quella di giocare il derby di lunedì “alle 21 per dare la possibilità a chi lavora di poter tornare a casa o andare allo stadio”. Per De Siervo, però, si trattava di una soluzione impercorribile perché coinvolgerebbe le altre quattro partite delle dirette rivali della Roma alla lotta Champions.

L’ultima parola in merito, dunque, è spettata alla prefettura di Roma, che ha deciso di percorrere la soluzione di Onorato: Roma-Lazio chiuderà il 37esimo turno di Serie A il lunedì sera alle 20.45. Forse. Perché la Lega Serie A ha infatti preannunciato che farà ricorso al TAR in merito a questa decisione. Si attendono ulteriori aggiornamenti.