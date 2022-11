A chi si sposa in chiesa 20 mila euro: di questo passo Salvini ucciderà anche la Meloni

David Grieco Modifica articolo

20 Novembre 2022 - 17.35

Chissà perché non si parla mai del vero sconfitto delle elezioni del 25 settembre scorso. Il vero sconfitto fu indubbiamente Matteo Salvini, che a forza di rosari, di merendine e di Tik Tok ha portato la Lega a un modestissimo 8 per cento, che nei recenti sondaggi sembra scendere ancora.

Eppure Salvini sta già dando un’impronta indelebile agli esordi del Governo Meloni. Mentre Giorgia gira il mondo e si dà da fare per accreditarsi all’estero, Salvini riparte con la crociata contro i migranti, la flat tax, l’aumento del contante in circolazione e altre amenità. Fra le tante, ne è apparsa una che ha dell’incredibile: un disegno di legge per attribuire ben 20.000 euro a chi si sposa in chiesa.

Sembra uno scherzo ma è proprio così. Via il reddito di cittadinanza ai morti di fame ma giù quattrini a chiunque si sposi in chiesa. Di questo passo, il Governo Meloni avrà presto il fiato corto e una credibilità azzerata.

La (il) Presidente del Consiglio, se vuole restare dov’è con tutto il consenso di cui sembra disporre, deve urgentemente fare qualcosa per neutralizzare il suo alleato, che impiegò un anno per far naufragare il Conte 1 ma sembra diventato molto più veloce di allora nel prendere iniziative demenziali.

Resta da chiedersi, ed è questo il mistero, chi diamine sostenga Matteo Salvini. Il Vaticano no di certo, la Confindustria nemmeno, e lo stesso, sempre più scarso, elettorato della Lega non ne parliamo perché lo sopporta a stento. Chi diamine c’è dietro Matteo Salvini? Chiunque sia, è vittima di un colossale equivoco.