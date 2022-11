A chi si sposa 20 mila euro, il Pd replica alla Lega: "Roba da mercanti del Tempio"

globalist Modifica articolo

20 Novembre 2022 - 22.02

Preroll

La trovata dei leghisti: un bonus matrimonio fino a 20mila euro ma solo per chi si sposa in chiesa. Per chi, invece, sceglie il Comune, niente. È il contenuto di una proposta di legge depositata alla Camera dai deputati del Carroccio Domenico Furgiuele, Simone Billi, Ingrid Bisa, Alberto Gusmeroli ed Erik Pretto.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Ai leghisti che vogliono regalare 20mila di soldi pubblici solo a chi si sposa in chiesa, vorrei svelare un segreto (insegnatomi da un prete): lo Stato è laico. Chi crede in certi valori, non ha bisogno per testimoniarli della mancia corroborante:roba da mercanti del Tempio».

Middle placement Mobile

Lo ha scritto su Twitter il senatore Enrico Borghi, della segreteria del Pd, commentando la proposta avanzata dalla Lega, di un `bonus´ per chi sceglie il matrimonio religioso. Poi la Lega ha precisato che riguarderà tutti i matrimoni.