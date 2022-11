Carfagna denuncia: "Governo Pulcinella, al Quirinale giura un ministro e oggi se ne insedia un altro"

globalist Modifica articolo

16 Novembre 2022 - 14.40

Preroll

Il governo Meloni incassa un’altra brutta figura. A evidenziarla è Mara Carfagna, esponente di Azione. L’ex berlusconiana ha infatti sottolineato la bizzarria del passaggio di consegna tra Sebastiano Musumeci e Raffaele Fitto, per quel che riguarda il ministero del Sud.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Oggi alla Camera si è verificato un fatto inaudito, almeno nella nostra democrazia. Dopo il giuramento al Quirinale di Sebastiano Musumeci, solennemente indicato da Giorgia Meloni come ministro del Mare e del Sud, alla Camera è stata formalmente comunicata la nomina di un diverso ministro del Sud, Raffaele Fitto, mentre Musumeci diventa ministro del Mare e della Protezione civile».

Middle placement Mobile

«Avevamo già assistito in passato al trasferimento di deleghe, ma mai a mia memoria è avvenuto che un ministro portato al giuramento con un ruolo e una competenza definita fosse sollevato dal suo incarico prima ancora di cominciare a esercitarlo. Dalle mie parti direbbero: roba da Pulcinella. Magari è formalmente lecito ma di sicuro è un pessimo segnale per la serietà delle istituzioni, delle sue procedure e anche per i cittadini del Sud, sballottati tra un dicastero e l’altro come zavorra».