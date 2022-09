Carfagna attacca Salvini e Conte: "Nessun voto utile per Putin il prossimo 25 settembre"

globalist

7 Settembre 2022 - 16.57

Mara Carfagna, ex berlusconiana di ferro e recentemente passata ad Azione con Carlo Calenda, su twitter ha lanciato un appello a non votare per “Putin” alle prossime elezioni del 25 settembre. Il riferimento è alle ultime dichiarazioni del presidente russo, che ha minacciato l’Europa di tagliare del tutto gas e petrolio, oltre a diminuire le esportazioni di grano.

«Dopo il gas Putin minaccia di toglierci anche il grano. Questo è l’uomo che per Giuseppe Conte vuole la pace, questo è il leader che Matteo Salvini vuole aiutare fermando le sanzioni. Attenti a non dare il vostro voto utile a Putin». Lo scrive su Twitter la ministra per il sud Mara Carfagna di Azione.