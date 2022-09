Carfagna, dalla serietà alla barzelletta: “Letta si è alleato con gli estremisti”

globalist

15 Settembre 2022 - 16.50

Mara Carfagna ha parlato all’AdnKronos degli ex compagni di viaggio del Pd, e dell’attuale alleanza di Letta con Fratoianni e Bonelli. Quella tra Azione e il Partito Democratico “poteva essere un’alleanza con un suo significato se il Pd avesse scelto la strada del riformismo autentico, invece dimostra di non essere in grado di crescere: prima vuole inseguire i populisti del Movimento Cinque Stelle, poi gli estremisti della sinistra radicale e anziché creare un’alleanza liberale, socialdemocratica, moderata ha scelto strade più tortuose e più difficili da raccontare. Quando Letta spiega che con Fratoianni e Bonelli fa un’alleanza elettorale ma non ci governa io sfido chiunque a capire cosa voglia dire”.

