"Gemmato si deve dimettere": tutte le reazioni alle parole del Sottosegretario sul Covid

globalist Modifica articolo

15 Novembre 2022 - 11.01

Preroll

«Abbiamo appreso dal sottosegretario alla salute Gemmato, ospite di un talk del servizio televisivo pubblico, Restart, che `non ci sono prove´ che i vaccini abbiano salvato milioni di vite umane. Oltre a interrogarmi sulla qualità delle conoscenze scientifiche di un laureato in farmacia (mi risulta infatti che il sottosegretario possa vantare questo titolo di studio) chiedo al ministro Schillaci che invece è laureato in medicina, se non sia opportuno fare due chiacchiere con il suo unico sottosegretario». Lo afferma la senatrice Sandra Zampa, responsabile Salute del Pd.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Chiedo alla presidente del consiglio Meloni che nelle stesse ore a Bali affermava esattamente il contrario, cioè che grazie ai vaccini la pandemia ha enormemente ridotto la propria violenta aggressività, se è d’accordo con il suo compagno di partito (Gemmato è esponente di FdI) e se non ritenga che messaggi come quello di ieri sera, che fa eco sinistramente a una precedente esternazione dello stesso Gemmato (secondo cui il vaccino serve ormai solo per chi è a rischio di vita), sia da censurare e correggere al più presto. L’appartenenza politica non può spingere nessuno a dare all’opinione pubblica italiana messaggi così pericolosi in tema di salute», conclude.

Middle placement Mobile

«Le dichiarazioni del sottosegretario Gemmato sui vaccini sono, pericolose, violente e antiscientifiche. Pericolose perché sminuiscono l’importanza della vaccinazione nel tutelare la vita di tutti, specie degli anziani e dei più fragili, ed è gravissimo che a farlo sia un esponente del Governo. Violente nei confronti di tutti quegli italiani che, purtroppo, non hanno fatto in tempo a beneficiare della vaccinazione. Antiscientifiche perché l’importanza della vaccinazione nel contrastare il Covid è stata già dimostrata. Il vaccino riduce la carica virale e dunque il rischio di trasmissione; abbassa i tempi di negativizzazione da 7 giorni a 4; ha evitato il 72% dei decessi per le persone con più di 80 anni».

Dynamic 1

«E non solo: il tasso dei decessi tra le persone non vaccinate è 9 volte più alto, come certificato a luglio dall’ISS. Ci sarebbe da ridere, se non fosse per le bare di Bergamo, per i 180.000 italiani portati via dal Covid. Presenterò un’interrogazione parlamentare: il Governo ha il dovere di fare chiarezza, di prendere le distanze da Gemmato e di dire una volta per tutte cosa ha intenzione di fare per contrastare il Covid. Con la scienza, non con i tarocchi». Lo dichiara Marco Furfaro, capogruppo del Partito Democratico in commissione Affari sociali.

«Abbiamo anche un sottosegretario alla salute che dice che non abbiamo prove che i vaccini funzionino. Un governo normale lo farebbe dimettere in 5 secondi per manifesta ignoranza.» Così su Twitter, Matteo Orfini, deputato del Partito democratico, nel commentare le dichiarazioni del sottosegretario alla salute Marcello Gemmato sui vaccini.

Dynamic 2

A Orfini fa eco Benedetto Della Vedova, segretario di Più Europa.

«Il sottosegretario Gemmato spiega che lui non cade nella trappola di pronunciarsi sui vaccini, perché non sappiamo se funzionano. Governo dunque apertamente No-vax e anti scientifico. Chiedo a Giorgia Meloni se vuole correggere anche questa posizione o se per lei va bene così».

Dynamic 3

Sbalordito anche Matteo Bassetti.

«Ma come si fa a dire che non c’è prova scientifica che i vaccini» anti-Covid «sono serviti a salvare la vita a milioni di persone? Basterebbe saper leggere la letteratura scientifica. Un bel tacer non fu mai scritto…».