Salvini al Viminale, stop di Fdi: "Il veto lo hanno posto gli elettori, non noi"

globalist Modifica articolo

5 Ottobre 2022 - 12.25

Preroll

La corsa al Viminale di Matteo Salvini si complica, come stanno raccontando questi frenetici giorni di cronaca politica. Il governo di Giorgia Meloni inizia a prendere forma e per Salvini le porte del Ministero dell’Interno sembrano sbarrate. A confermarlo è il deputato di Fdi Marcello Gemmato.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«FdI non pone veti a nessuno. I veti li ha posti l’elettorato assegnando degli equilibri nella coalizione. Sarà il presidente Meloni che insieme a i partner di governo deciderà. Tutto si può determinare nella misura in cui il popolo italiano ha affidato un consenso ai partiti, il consenso non è un accidente. Rientra tutto nella dinamica normale di una dialettica politica in cui tutti i partiti fanno legittimamente delle richieste».