Bonaldi (Pd) e il no a Moratti: "Dobbiamo pescare a sinistra, non copiare la destra"

8 Novembre 2022 - 09.59

Letizia Moratti si candida con il Terzo Polo, in vista delle prossime elezioni Regionali in Lombardia. L’ex ministra dell’Istruzione, non parteciperà quindi alle possibili primarie che il Pd indirà per scegliere il proprio candidato. Stefania Bonaldi, esponente del Pd, ex sindaca di Crema e possibile candidata alle primarie in Lombardia, in un’intervista a Qn ha parlato della questione.

«Se proponiamo la bella copia di un profilo di destra o centrodestra, l’elettorato sceglierà l’originale. Ricordo che fino a 5 giorni fa Letizia Moratti diceva di volersi candidare proprio con questa destra dalla quale ora prende le distanze».

«E sottolineo che in fatto di sanità regionale Moratti ha sempre avuto autonomia dal presidente Attilio Fontana e non ha impresso alcuna svolta a un modello a forte trazione privatistica: è strano che ora si lamenti dell’operato della Giunta uscente. Nessuno le chiede abiure, ma non venga a raccontarci un’altra storia», prosegue.

«Pisapia è un ottimo profilo, di sinistra, ex amministratore, ed ha già battuto la Moratti» aggiunge Bonaldi che in merito a una sua eventuale candidatura alle primarie precisa, «non nego di avere considerato l’ipotesi, ma al momento siamo alle supposizioni. C’è tutto un percorso da costruire». Per lei si parla anche di un ipotetico ticket con l’assessore alla Casa della giunta di Beppe Sala, Pierfrancesco Maran. «Lui è un amministratore apprezzato. Ma sono discorsi prematuri. L’importante è che i candidati siano scelti in Lombardia. Non contro Roma ma in Lombardia», conclude.