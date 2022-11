Rave, Pisapia sicuro: "E' una norma lunare, rischia di limitare ogni tipo di protesta"

globalist Modifica articolo

2 Novembre 2022 - 10.13

Giuliano Pisapia, ex sindaco di Milano, in un’intervista a La Repubblica ha parlato della tanto discussa norma che limita il diritto di raduni non autorizzati, banalmente chiamato anti rave. Per Pisapia si tratta di “una norma lunare: per come è scritta può riguardare qualsiasi contestazione e non credo crei più sicurezza e dissuada dai rave party”.

Secondo l’avvocato, «l’unico obiettivo di dare un segnale politico all’elettorato di destra. Si usa lo strumento del decreto malgrado non vi sia necessità e urgenza, come previsto dalla Costituzione. Tutte le commissioni ministeriali di riforma del codice penale, coi governi di centrosinistra e di centrodestra, si sono espresse per una ampia depenalizzazione e per sanzioni diverse dal carcere, che deve essere l’estrema ratio. Questo provvedimento va in direzione opposta».

Inoltre, aggiunge, «è una norma controproducente. Lo prova quanto accaduto a Modena, dove non ci sono stati episodi di violenza nel rave party, e grazie al dialogo e al confronto tra le migliaia di ragazzi, le forze dell’ordine e il sindaco, dopo due giorni di musica, i giovani hanno lasciato il capannone in ordine e pulito».

«Se si vogliono contrastare comportamenti come il raduno di giovani, dove vi possa anche essere uso o abuso di sostanze stupefacenti, non è con il carcere che lo contrasti», conclude.