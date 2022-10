I Verdi: "Meloni premia i no-vax, vuole 6 anni di carcere per i rave. E per Predappio?"

globalist Modifica articolo

31 Ottobre 2022

Un governo reazionario di estrema destra che ricorda molto Trump e Bolsonaro: “Dalla prima settimana di Governo Meloni, e dal primo vero Consiglio dei Ministri, abbiamo scoperto che la priorità di questo governo non è il caro energia, che sta mettendo in ginocchio il Paese, bensì i rave party e le altre misure allucinanti. Dal ministro Piantedosi ci saremmo aspettati chiarezza sui fatti della Sapienza o sulla sfilata delle duemila camicie nere a Predappio ed invece le ha classificate come manifestazioni di pensiero, dimenticando che esiste l’apologia di fascismo .”

Così in una nota i co-portavoce di Europa Verde e deputati di Alleanza Verdi e Sinistra Eleonora Evi e Angelo Bonelli, che proseguono:

“La Premier sostiene che la lotta al covid è diventato ideologia senza basi scientifiche e materia da campagna elettorale ma il suo modello è proprio quel Bolsonaro che, con il suo approccio negazionista, in Brasile ha provocato la morte di oltre 700mila persone. Per la Meloni il personale sanitario non si deve vaccinare ma le ricordiamo cosa accaduto in Lombardia durante la pandemia, a partire da Codogno”.