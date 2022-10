I Verdi: "Nel governo Meloni solo lottizzazioni e conflitti di interessi"

globalist Modifica articolo

21 Ottobre 2022 - 19.21

Un giudizio molto duro da parte dei Verdi rispetto a quello che si presenta come un governo nemico dell’Ambiente e più amico di chi devasta e inquina.

«Giorgia Meloni ha lottizzato le politiche ambientali del nostro Paese assegnandone una parte all’ex presidente della regione Sicilia Musumeci, separando in maniera assolutamente inopportuna le politiche del mare da quelle ambientali: una follia totale perché la protezione della natura passa in primis da quella dell’ecosistema marino».

Lo affermano in una nota i co-portavoce di Europa verde Angelo Bonelli e Eleonora Evi, deputati di Alleanza verdi e sinistra.

«Anche il fatto che alla guida del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica sia stato incaricato Paolo Zangrillo, fratello del medico di Berlusconi, la dice lunga sulla lottizzazione messa in atto. Ma l’altro aspetto preoccupante di questo governo, è il grandissimo conflitto di interessi: Daniela Santanché al Turismo, proprietaria di uno stabilimento balneare sarà quella che stabilirà quanto dovranno costare le concessioni balneari, ivi compreso il suo che paga un canone irrisorio; per non parlare del ministro per la Difesa Guido Crosetto che è presidente di diverse aziende che producono armi. Insomma altro che `governo dei migliori´, piuttosto con le migliori lottizzazioni e conflitti di interesse», concludono Bonelli ed Evi.