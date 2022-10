Ricci (Pd): "Dobbiamo essere combattivi, aperti e sorridenti"

globalist Modifica articolo

29 Ottobre 2022 - 10.55

Preroll

Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e tra i possibili candidati alla guida del Pd, si esprime sull’ultimo congresso del partito. “Io avrei preferito tempi più veloci per il congresso. Lo ho anche detto ieri in direzione. Però le regole prevedono un confronto democratico e stiamo alle nostre regole” Lo afferma ad Omnibus, aggiungendo: “Dobbiamo però essere combattivi, i tempi dell’opposizione non possono essere quelli del congresso. Dobbiamo picchiare su temi come sanità o altre questioni sociali aperte. E coinvolgere il più possibile ed essere sorridenti, siamo troppo depressi”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Non ho mai visto nessuno avvicinarsi a una associazione che continua a piangersi addosso a parlar male l’uno dell’altro”, insiste Ricci. “Il dato della povertà ci deve far riflettere – aggiunge – soprattutto quello della povertà ereditata. Il 60% dei poveri la eredita dai propri genitori. Avremo bisogno di riflettere su di noi, ma di essere combattivi, aperti e sorridenti per ridare speranza».

Middle placement Mobile

«Io ho preso sul serio la fase costituente (del congresso, ndr.) e ho iniziato un viaggio in Italia. Andrò avanti fino a metà di dicembre e vado a casa delle famiglie in diretta social, quelle che non ci votano più – racconta – ci siamo riempiti la bocca della parola partecipazione, ma abbiamo parlato sempre tra di noi o alle stesse persone. Basta poco a riprendere il dialogo con popolo. Le uniche elezioni che abbiamo vinto sono state quelle comunali perché abbiamo avuto come candidati atteggiamento, linguaggio e approccio popolare che ci ha consentito di parlare nelle periferie, nei piccoli centri nelle aree interne”.