28 Ottobre 2022 - 14.50

Arturo Scotto, deputato e coordinatore nazionale di Articolo Uno, ha commentato l’esposizione del percorso del congresso Pd, illustrata dal segretario Enrico Letta nell’ultima Direzione del partito

.«Molto bene l’impianto che consente di partecipare ai singoli e a soggetti come Articolo Uno in piena autonomia per la fase costituente del nuovo soggetto».

«Si mette davanti il progetto rispetto alla leadership con una apertura a tutti quelli che decideranno di parteciparvi», aggiunge.