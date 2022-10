Grillo si augura un governo Meloni di lunga durata: "Così il M5s può crescere ancora"

globalist Modifica articolo

26 Ottobre 2022 - 15.15

Beppe Grillo ha partecipato a una riunione con il M5s prima del voto di fiducia al Senato al governo Meloni. L’ex comico aveva dichiarato in mattinata di augurarsi un governo duraturo. Incalzato nel pomeriggio, il Garante del M5s ha chiarito: «Se il governo dura il Movimento può crescere sempre di più».

Grillo avrebbe ricordato a i nuovi eletti che “se siete qui è grazie alla regola dei due mandati“, parlando di una “regola identitaria per il Movimento”. L’intervento del fondatore dei Cinque stelle, a quanto viene riferito, è stato incentrato su temi a lui cari, come la transizione economica e l’innovazione tecnologica.

Un passaggio è stato dedicato anche al Reddito di Cittadinanza. “Se si pensa di sostituire il reddito di cittadinanza dicendo che al posto del Rdc c’è il lavoro, allora la presidente del Consiglio deve dirci dove sta il lavoro, dove è nascosto. Quando creeremo le condizioni per un’occupabilità seria se ne potrà parlare”.

Le parole di Giuseppe Conte

L’assemblea congiunta dei parlamentari del Movimento 5 stelle, alla quale ha partecipato insieme al garante e fondatore Beppe Grillo, è andata “bene”. Lo ha detto il leader del m5S, Giuseppe Conte, intervistato sul palco del Salone della Giustizia.

Per l’ex premier si è trattato di “un bel confronto, occasione per compattare la squadra. C’è un clima molto buono, di grande serietà, responsabilità, avvertiamo forte il mandato ricevuto dai cittadini per una opposizione intransigente, implacabile”.

Quanto al discorso svolto ieri dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla Camera, Grillo “ha apprezzato il mio intervento (nelle dichiarazioni di voto in aula, ndr), lo abbiamo condiviso”, ha precisato Conte.