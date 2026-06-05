Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

5 Giugno 2026 - 19.29

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La storia potrebbe ripersi. E alcune volte, sarebbe un bene. Il perché lo chiarisce, con la consueta chiarezza analitica e nettezza di giudizio, è Aluf Benn, caporedattore di Haaretz, in un report dal titolo: “Il Libano potrebbe diventare la tomba politica di Netanyahu – per la seconda volta?”.

Scrive Benn: “Il Libano è stato la rovina politica di Benjamin Netanyahu durante il suo primo mandato, conclusosi nel 1999. Il coinvolgimento di Israele in quella regione, tuttavia, non era opera sua, poiché aveva ereditato dai suoi predecessori la zona di sicurezza nel sud del Libano, gli avamposti militari mortali e i soldati caduti.

Netanyahu, tuttavia, non riuscì a cogliere il cambiamento nell’umore dell’opinione pubblica in seguito al disastro dell’elicottero israeliano del 1997 e all’imboscata di Ansariya, in cui furono uccisi dei commando. Questi disastri fecero rivoltare l’opinione pubblica contro la presenza di Israele in Libano, vista sempre più come inutile, e contribuirono a dare vita al movimento di protesta di successo delle “Quattro Madri”.

Netanyahu prese in considerazione il ritiro dalla zona di sicurezza, ma non osò farlo. Colui che capì cosa stesse succedendo e colse l’occasione fu il suo rivale Ehud Barak, che aveva “difficoltà a decollare” come leader dell’opposizione (come si diceva all’epoca) e non presentava un’alternativa politica convincente al Likud.

Pochi mesi prima delle elezioni del 1999, Barak dichiarò che, se fosse stato eletto primo ministro, avrebbe ritirato l’Idf dal Libano entro un anno. Quello fu il punto di svolta della sua campagna. Sconfisse Netanyahu e, con una mossa rara nella politica israeliana, mantenne la parola d’onore guidando il ritiro unilaterale dal Libano nel giugno 2000, meno di un anno dopo essere diventato primo ministro.

La destra dipinse il ritiro dal Libano come una vergognosa ritirata che indebolì Israele, rafforzò Hezbollah e contribuì allo scoppio della Seconda Intifada. Il fallimento di Ehud Olmert nella guerra del Libano del 2006 e la forza che Hezbollah aveva accumulato in seguito sembravano confermare queste affermazioni. Eppure, nonostante la retorica bellicosa e i continui avvertimenti sulla crescente forza del nemico e sui preparativi per invadere la Galilea, Netanyahu ha mantenuto lo status quo ed evitato un coinvolgimento militare.

La guerra iniziata il 7 ottobre 2023 e i successivi successi di Israele contro Hezbollah – l’attacco ai cercapersone e l’assassinio del suo ex leader Hassan Nasrallah – hanno alimentato le ambizioni territoriali di Netanyahu, dei membri della sua coalizione e del capo di Stato Maggiore dell’Idf Eyal Zamir.

Hanno tutti cercato di replicare nel sud del Libano il modello della prima Nakba del 1948 e della seconda a Gaza durante l’attuale guerra: l’espulsione dei residenti e la distruzione dei loro villaggi. Gli sciiti sarebbero trasformati in rifugiati, mentre ai drusi e ai cristiani sarebbe permesso di rimanere, più o meno in linea con la situazione in Galilea dopo il 1948.

A differenza della zona di sicurezza originaria nel sud del Libano, dove l’Idf operava a fianco della popolazione libanese, questa volta si stanno preparando le basi per un’occupazione prolungata e un’espansione dei confini di Israele. In questa situazione, Hezbollah sta combattendo per la propria casa e sta dimostrando ingegnosità tattica contro la forza superiore dell’Idf, proprio come fece negli anni ’90. Naim Qassem, il successore di Nasrallah, a lungo descritto in Israele come debole e poco serio, si è invece rivelato un avversario non meno temibile del suo predecessore.

Il problema di Israele va oltre la ricerca di una soluzione tecnologica ai droni d’attacco che minacciano le sue forze. Riguarda l’inutile perdita di vite di soldati in una guerra senza un chiaro scopo strategico, e nessuna foto di vittoria dal Castello di Beaufort o di edifici colpiti a Beirut potrà nascondere quel fallimento. Nulla di buono deriverà per Israele dall’occupazione del Libano meridionale.

Qui sta l’opportunità politica per Gadi Eisenkot. Solo lui, in virtù della sua esperienza militare e della sua intelligenza generale, può offrire agli israeliani una via d’uscita dal pantano libanese e dalla guerra di logoramento sugli altri fronti.

Naftali Bennett, il rivale in lizza per la leadership del cosiddetto blocco del cambiamento, ha deriso Netanyahu definendolo un codardo che non osa bombardare il quartiere di Dahiyeh a Beirut. Ma qual è l’alternativa che offri a un governo Netanyahu-Ben-Gvir – solo ancora più forza?

Eisenkot ha trascorso diversi anni in politica senza una direzione chiara. Ispira rispetto e ammirazione, ma non ha nulla da dire. Ora può diventare l’uomo del momento: l’unica figura in grado di porre fine alla guerra e fermare le uccisioni e la distruzione a condizioni favorevoli a Israele. Può cogliere l’attimo, come fece Barak nel 1999, e trasformare ancora una volta il Libano nella tomba politica di Netanyahu”, conclude Benn.

Una speranza da coltivare. Da far vivere nelle piazze d’Israele e alle imminenti elezioni. Per spazzare via il peggiore governo nella storia dello Stato d’Israele.

Un governo che ha tra i suoi figuri più inquietanti Bezalel Smotrich, ministro delle Finanze. Il ministro dei coloni.

“Chi fermerà Smotrich, se non L’Aia?”.

È il titolo di un pezzo molto puntuto di Amos Schocken. Che sul quotidiano progressista di Tel Aviv, annota: “In risposta alla notizia secondo cui la Corte penale internazionale dell’Aia sta richiedendo un mandato d’arresto riservato nei suoi confronti, in relazione al terrorismo ebraico in Cisgiordania, nonché al suo sostegno all’insediamento di ebrei nei territori occupati e alla politica di apartheid ivi praticata, Bezalel Smotrich ha tenuto una conferenza stampa in cui ha di fatto ammesso apertamente i propri crimini: «Durante il mio mandato, non ho fatto rumore. Ho semplicemente agito. Ho avuto il privilegio di guidare una rivoluzione nella culla della nostra patria biblica ed eterna, in Giudea e Samaria. Questa è la nostra terra e vi agiremo come padroni. Negli ultimi tre anni e mezzo lo abbiamo fatto, e sono orgoglioso di aver guidato questo cambiamento epocale. Abbiamo fondato più di 100 nuove comunità, insieme a 160 avamposti agricoli che preservano oltre [250.000 acri] di terra demaniale. Stiamo progettando, costruendo, asfaltando strade, regolamentando e rendendo irreversibile l’impresa pionieristica degli insediamenti».

Smotrich ignora, ovviamente, il fatto che tutta la terra conquistata da Israele nel 1967 si trova all’interno dei confini dello Stato arabo delineati nel piano di spartizione delle Nazioni Unite del 1947. I palestinesi ne hanno diritto, e Israele deve riconoscerlo.

Smotrich ha poi accusato l’Autorità palestinese del presunto mandato della Cpi, accusandola erroneamente, come sua abitudine, di essere un’organizzazione terroristica: “Le mani sono quelle dell’Aia e la voce è quella dell’Autorità palestinese, un’organizzazione terroristica che viene erroneamente chiamata Autorità palestinese”. Questo, nonostante il fatto che quando Mahmoud Abbas è diventato presidente palestinese, 20 anni fa, abbia dichiarato di essere contrario alla violenza e che la sua strada fosse quella politica, e che nei suoi anni da presidente non abbia mai avviato un atto terroristico.

Smotrich, come è consuetudine in Gush Emunim, vuole sfruttare la mossa segnalata della Cpi per espandere l’impresa degli insediamenti. “L’Autorità Palestinese ha iniziato una guerra, e avrà una guerra”, ha detto, aggiungendo: “Subito dopo la conclusione del mio intervento qui, firmeremo un ordine di evacuazione di Khan al-Ahmar, nell’ambito dei miei poteri di ministro della Difesa”. E, nel caso qualcuno pensasse che si sarebbe fermato lì, Smotrich ha proseguito dicendo: “Prometto a tutti i nostri nemici che questo è solo l’inizio” – una risposta (anti-)sionista appropriata.

L’impresa di insediamento è aperta riguardo alle sue intenzioni criminali. Un annuncio sul quotidiano Makor Rishon (21 maggio) affermava: “Stiamo attualmente agendo per riportare il controllo delle terre della nostra nazione nelle nostre mani legittime e per annullare gli Accordi di Oslo. Le aree aperte in Giudea e Samaria, e in particolare le Aree A e B [che in base agli Accordi di Oslo sono sotto il controllo palestinese totale o parziale] … sono una forza significativa nella lotta contro uno Stato palestinese”. L’annuncio non fa alcun riferimento alla popolazione palestinese; che ne sarà di essa? La Carta delle Nazioni Unite, i cui principi Israele si è impegnato a sostenere nella sua Dichiarazione di Indipendenza, afferma che il territorio non può essere acquisito con la forza.

L’annuncio chiarisce che l’impresa di insediamento non fa distinzione tra coloni e soldati: “Un colono ebreo che lavora la terra, pascola il gregge o pianta vigneti equivale a un battaglione da combattimento e crea una linea di difesa aggiuntiva per tutto Israele”. L’ultima riga aggiunge: “La sovranità, il futuro, la storia e la sicurezza di Israele iniziano con gli insediamenti.”

La rivoluzione avviata da Smotrich negli ultimi tre anni e mezzo è stata riportata su Haaretz, anche da Hagar Shezaf, Matan Golan, Gideon Levy, Amira Hass, Nir Hasson e in editoriali. Questa rivoluzione è contraria al diritto internazionale e alla Carta delle Nazioni Unite, di cui Israele è firmatario. Costituisce, di fatto, attacchi terroristici contro i palestinesi da parte dei coloni, alcuni dei quali armati, e dei soldati e agenti di polizia che collaborano con loro. Questa violenza comprende attacchi alle case e alle proprietà palestinesi, l’espulsione dei palestinesi dalle loro case senza assumersi alcuna responsabilità per il loro futuro e casi di omicidio.

Smotrich guida questa impresa terroristica insieme a Itamar Ben-Gvir, con il sostegno del governo e del suo capo, il primo ministro Benjamin Netanyahu. Allo stesso tempo, questi criminali stanno varando una pena di morte per terrorismo che si applicherebbe solo ai palestinesi. Il mondo, e presumibilmente anche la Corte penale internazionale, sta osservando ciò che Israele fa in Cisgiordania. Anche se Smotrich avesse ragione, e fosse stata una denuncia dell’Autorità Palestinese al tribunale a innescare la sua presunta richiesta di un mandato d’arresto, una mossa del genere è coerente con ciò che Abbas ha detto quando è diventato presidente palestinese: che si oppone alla violenza e agirà solo attraverso la diplomazia. È il governo israeliano che gli ha impedito di seguire il normale percorso diplomatico dei negoziati. Nessun membro dell’attuale governo lo ha incontrato. Questo rende L’Aia un’opzione del tutto legittima. Ma Smotrich, come è consuetudine in questo governo israeliano, si considera la vittima e ignora i crimini che sta commettendo e favorendo.

Il nome del suo partito – Sionismo Religioso – è un insulto al sionismo, che nessuno avrebbe mai immaginato potesse mantenere un regime di apartheid brutale più a lungo di quanto l’apartheid sia esistito in Sudafrica. Il nome è anche un insulto all’ebraismo.

Nella sua Dichiarazione d’Indipendenza, Israele promise di essere uno Stato basato su libertà, giustizia e pace, come previsto dai profeti d’Israele. Dove troviamo tutto questo nelle spregevoli furie di Smotrich e della sua impresa? In un mondo in cui l’Onu e il diritto internazionale hanno sostituito Dio (che, insieme a Giosuè bin Nun, ideò un genocidio contro gli abitanti della terra che Smotrich cerca di emulare), chi permette a Smotrich e a Israele di fare questo ai palestinesi e di privarli di libertà, giustizia e pace?”, conclude Schocken.

Ecco, chi governa oggi Israele altro non è che una impresa terroristica.