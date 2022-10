E' morto il figlio di Achille Occhetto: "Lo comunico impietrito e con indicibile dolore"

globalist Modifica articolo

23 Ottobre 2022 - 13.11

E’ morto il figlio di Achille Occhetto. A renderlo noto, con un post su Facebook, è lo stesso storico ultimo segretario del Partito comunista italiano.

“Mio figlio Malcom – ha scritto postando una foto – è stato stroncato da un infarto a Las Palmas. Lo comunico impietrito e con indicibile dolore ai suoi amici con questa immagine di vita”.

Fassino: non ci sono parole

Non ci sono parole che possano lenire l’immenso dolore per la perdita di un figlio. Un abbraccio affettuoso a Achille Occhetto prostrato dalla improvvisa scomparsa di Malcom». La notizia è resa nota dal parlamentare Pd ed ex segretario Ds, Piero Fassino.