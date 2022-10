Luxuria: "Roccella alle pari opportunità è come Crudelia Demon alla protezione animali"

globalist Modifica articolo

22 Ottobre 2022

Una ex militante radicale in prima fila nelle battaglie su divorzio e aborto poi diventata portavocie del Famili Day, ossia una delle piattagorme più oscurantiste e retrograde dell’Italia.

«Gli omofobi vanno all’incasso: dopo Fontana il premio va a Eugenia Roccella neo ministra della Famiglia e (udite udite) delle Pari Opportunità, un po’ come mettere Crudelia Demon alla presidenza della lega protezione animali». Così Vladimir Luxuria su Twitter critica la neoministra della Famiglia, Natalità e Pari Opportunità, Eugenia Roccella

La giornalista e scrittrice Guia Soncini

«Stavo pensando che il tentativo di Roccella sarà masticare e sputare sia la 194 sia le unioni civili. Sarà un disastro per le nostre vite ma ottimo per la qualità dei social, dove le militanti dovranno iniziare a indignarsi per le cose serie invece che per i plurali maschili».