Aborto, la ministra Roccella: "La legge 194 non è in discussione, ma..."

12 Novembre 2022 - 14.02

Eugenia Roccella, neo-ministra della Natalità e della Famiglia, ha affermato che la legge 194 sull’aborto “non è assolutamente in discussione”. La ministra precisa: “Che verrà messa mano alla legge 194 non l’ha mai detto nessuno, anzi il presidente del Consiglio Meloni ha detto più volte che la normativa non è in discussione. – ha ribadito – E comunque l’aiuto alle madri in difficoltà eventualmente non riguarda la questione della natalità: è una questione semplicemente di giustizia nei confronti delle donne, i figli non sono solo un privilegio dei ricchi quindi se una donna vuole un figlio ma per motivi economici ricorre all’aborto è una profonda ingiustizia”.

Aiuti alle famiglie – “Già nella prossima legge finanziaria ci sono provvedimenti urgenti da fare iniziando dagli aiuti alle famiglie per l’energia e il caro bollette. Questo e ciò che ci chiedono le famiglie italiane”, ha spiegato la ministra Roccella a margine di un convegno organizzato a Roma dal Forum delle associazioni familiari.

”La filosofia è quella che ogni provvedimento venga studiato anche sul suo impatto sui singoli nuclei familiari. – afferma – Ci sarà una correzione per l’assegno familiare contemplando le esigenze delle famiglie numerose”.

Per fronteggiare la denatalità, invece “c’è bisogno di un coordinamento tra tutti i ministeri interessati. Ma poi abbiamo anche bisogno, per politiche di sostegno alle famiglie, della collaborazione di diversi soggetti come il no profit, i sindacati, e l’associazionismo”, ha concluso la Roccella.