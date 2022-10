Lupi e l'appello a Berlusconi: "Meloni è la leader e Silvio deve accettarlo"

globalist Modifica articolo

21 Ottobre 2022 - 10.00

Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, in un’intervista a La Stampa ha rivolto un appello al suo ex capo di partito, Silvio Berlusconi, protagonista di profonde tensioni e spaccature con Giorgia Meloni. Secondo Lupi, Berlusconi deve accettare la leadership dell’esponente di Fdi.

“La Meloni non deve far prevalere nessuna linea perché quella” europeista e atlantista “è la storia del centrodestra” ma “qui non è in gioco solo la solo la leadership di Giorgia Meloni o la credibilità del centrodestra, ma della politica. Gli elettori hanno deciso di dare una maggioranza chiara. Tradire questa fiducia – dopo che l`astensionismo è arrivato al 36% – non è solo tradire la proposta del centrodestra, ma tradire la democrazia. Gli italiani non ci comprenderebbero più. Io credo che tutto il centrodestra – a partire da Berlusconi – capisca questa sfida. Mi rendo conto che non è semplice accettare la leadership di chi aveva l`1,8% e ora è al 25%”.

Lupi osserva che “se un leader dice una cosa sbagliata, ognuno di noi ha il diritto e la responsabilità di dire che è una cosa sbagliata. Per carità, è assolutamente fuori luogo l’audio rubato, l’estrapolazione di frasi da un ragionamento… Ma in un momento come questo non possono esserci equivoci. Mentre i droni kamikaze distruggono le vite, parlare di vodka e di regali è sbagliato, come si fa? L’amicizia non si rinnega, ma poi c`è la politica. Putin in questo momento non solo sta sbagliando ma è la causa di una guerra nel cuore dell`Europa”.