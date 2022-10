Camusso sul governo Meloni: "E' una destra estrema, ora il Pd parli con il M5s"

globalist Modifica articolo

21 Ottobre 2022

Susanna Camusso, ex segretaria della Cgil e oggi eletta nelle file del Pd, ha parlato con BeeMagazine del governo Meloni che sta nascendo. E le sue previsioni sono tutt’altro che positive.

«Il voto segna la vittoria di una destra estrema che modifica la distribuzione dei voti al suo interno, ma che non cresce per voti assoluti. Il Movimento 5 Stelle è dimezzato ma si dichiarano soddisfatti perché la previsione era che scomparissero. Il Pd ha perso voti e la vive, giustamente, come una sconfitta, data dal non essere riuscito a definire e rappresentare una alternativa. Il Pd deve necessariamente interloquire con i 5 Stelle che prima però dovrebbero sciogliere l’ambiguità che li caratterizza».

Nonostante il programma elettorale più a sinistra degli ultimi venti anni «il Pd non lo ha saputo raccontare perché si è autoimmolato nel lutto per la fine del governo Draghi». Energia e lavoro sono le priorità: «Ora c’è bisogno di una progettazione che punti all’autosufficienza energetica del Paese, assicurando gli obiettivi della transizione ecologica e puntando sulle energie rinnovabili. Investimenti come questi che, di conseguenza, potrebbero essere parte di un impegno per la creazione di lavoro stabile. in questa legislatura – conclude la senatrice – ripresenterò la proposta di legge della Carta dei diritti universali delle lavoratrici e dei lavoratori e mi impegnerò per una norma sulla sicurezza che contrasti seriamente la quotidiana e troppo ignorata strage dei morti sul lavoro».