Rosato (Iv): "Il Pd ci ha chiuso le porte, con il M5s si sono presi tutto e ci hanno esclusi"

18 Ottobre 2022 - 10.45

Ettore Rosato di Italia Viva-Azione, ha ribadito che la strada di un dialogo con il Pd è chiusa. «Ad oggi tra Camera e Senato Pd e 5 Stelle hanno deciso di prendere tutto, senza tener conto che le opposizioni sono plurali, che c’è un terzo polo e va rispettato il principio per cui tutte le opposizioni hanno una rappresentanza nei vertici delle vicepresidenze».

«La decisione di non concordare uno spazio anche a noi sarà uno spazio che sarà difficile recuperare nel futuro e si assumono una grandissima responsabilità – sottolinea – Pd e 5 stelle hanno fatto un accordo dal quale noi siamo stati esclusi. E non è un problema su una sedia o una poltrona, il tema è di rappresentanza nelle istituzioni. La vediamo in maniera diversa su tante cose, laddove ci saranno dei momenti per unire le opposizioni ci uniremo, ma per principio ogni opposizione farà la sua strada e noi saremo intransigenti con la maggioranza, e non nei decibel degli urli ma nella sostanza dei provvedimenti».