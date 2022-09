Rosato (Italia Viva) apre a Meloni: "Lavoriamo insieme alle riforme istituzionali"

globalist Modifica articolo

29 Settembre 2022 - 16.34

Ora tutti a correre ad aprire a Giorgia Meloni. «Servono riforme, anche istituzionali. C’è bisogno di una legge elettorale che consenta ai cittadini di eleggere direttamente il sindaco d’Italia. E il sindaco d’Italia non è il presidente della Repubblica, come vuole Meloni, ma il presidente del Consiglio».

Così il Presidente di Italia Viva Ettore Rosato, che sulla riforma costituzionale del governo Renzi specifica: «Lavoriamoci insieme, meglio e senza preconcetti. Ma riformare le nostre istituzioni, rendere il Parlamento più efficace, eleggere il premier sono obiettivi di cui il Paese ha molto bisogno».

Rosato spiega poi quale sarà l’atteggiamento del Terzo Polo con il prossimo governo: «il momento è complicatissimo. Per questo non si doveva staccare la spina al governo. Si è ritenuto che Meloni avrebbe fatto meglio di lui. Vedremo. Sono molto preoccupato per il futuro. Giorgia Meloni non ha mai amministrato nulla. Vedo intorno a lei una squadra molto debole. Noi sosterremo qualsiasi scelta possa aiutare l’Italia, ma faremo opposizione severa davanti a decisioni inadeguate o forzature sui diritti», conclude.