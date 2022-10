Letta ai parlamentari del Pd: "Riconfermiamo Malpezzi e Serracchiani come capigruppo"

globalist Modifica articolo

18 Ottobre 2022 - 12.41

Preroll

Nel giorno della nomina dei capigruppo, Enrico Letta ha riunito i senatori dem per tracciare il futuro dell’opposizione.«Noi non dobbiamo essere un’opposizione di comodo, ma anzi un’opposizione forte e importante. Per farlo, dobbiamo fare l’opposto di quanto successo giovedì: opposizioni divise che si vendono per un piatto di lenticchie. Questo è quello che vuole la maggioranza e ha un impatto devastante sull’opinione pubblica. So che il nostro gruppo è al di sopra di ogni sospetto e vi chiedo di ribadirlo in tutte le uscite pubbliche».

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Vi chiedo di votare la riconferma di Simona Malpezzi alla Presidenza del Gruppo». Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta intervenendo alla riunione del Gruppo dei Senatori dem. La stessa richiesta di continuità – e, dunque, la riconferma di Debora Serracchiani alla guida dei deputati Pd – verrà formulata oggi alle 14 alla riunione del Gruppo alla Camera.