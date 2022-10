Bonelli ed Evi (Avs): "Pichetto alla transizione ecologica? Siamo messi male..."

globalist Modifica articolo

18 Ottobre 2022 - 10.50

Il governo Meloni sta nascendo, il totoministri impazza e su molti quotidiani sono già uscite delle possibili liste in vista dell’incarico che conferirà il presidente Mattarella. Secondo le prime indiscrezioni, l’esecutivo sarà tutt’altro che di alto livello. E’ questo ciò che sostengono i co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli e Eleonora Evi, deputati di Alleanza Verdi e Sinistra.

“Altro che governo dei tecnici se i nomi del governo Meloni sono quelli che stanno girando in queste ore, siamo messi molto male: si parlava di Governo di alto profilo, si tratta di un esecutivo di politici e politiche interne ai partiti della maggioranza, nomi che preannunciano un Governo di bassissimo profilo”.

“Su tutti il ministero della Transizione Ecologica con Gilberto Pichetto Fratin, noto per le sue posizioni negazioniste, contro l’auto elettrica e contro i piani verdi UE Fit for 55, insomma un segnale chiaro di quello che la Meloni vuole per le politiche sul clima. Esattamente l’opposto del necessario per fronteggiare la crisi climatica”.