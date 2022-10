Beppe Sala: "Salvini e Berlusconi hanno difficoltà a farsi comandare da una donna"

globalist Modifica articolo

17 Ottobre 2022 - 14.12

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha commentato le tensioni degli ultimi giorni nel centrodestra. “La destra sa come vincere le elezioni, ma fa fatica a governare, la sinistra presume poi di saper governare, ma fa fatica a vincere le elezioni. Il centrodestra nel periodo elettorale una sintesi la trova sempre e noi no”.

“Dal punto di vista di Berlusconi e di Salvini vedersi comandare da una donna non è semplice. In realtà è giustissimo visto i voti che ha preso Giorgia Meloni e quello che la contemporaneità ci propone, ha aggiunto il sindaco. Ci sono due partiti governati da uomini e uno da donne. Mi auguro che non faccia la sua parte quella vena maschilista che ha questo Paese e tutti noi rischiamo di avere. Mi auguro di no perché l’interesse del Paese è altro”.