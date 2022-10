Sisto (FI): "Il «vaffa» di Berlusconi a La Russa non pregiudica la tenuta dell'alleanza"

globalist Modifica articolo

16 Ottobre 2022 - 14.27

Le tensioni emerse negli ultimi giorni all’interno della coalizione di centrodestra non compromettono in alcun modo il percorso di formazione del prossimo governo: nessuno si sogni che questo percorso possa essere in alcun modo pregiudicato. Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Giustizia uscente di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto, che intervistato da Maria Latella durante la trasmissione «Il caffè della domenica» in onda su Radio24 ha risposto così all’episodio del «vaffa» di Silvio Berlusconi a Ignazio La Russa.

«Fra amici mandarsi a quel Paese è lecito, in un rapporto di confidenza ci può stare. La maggioranza ha il dovere di governare con competenza e qualità e soprattutto in tempi rapidi, pensiamo a questo più che a un piccolo episodio che è bene che sia accaduto per rafforzare la coalizione. Occorre svuotare la questione di personalismi, non si è trattato di una strenua difesa di un parlamentare o un altro ma di un problema di metodo e di veti», ha detto Sisto, confermando che saranno i tre leader della coalizione – Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi – a stabilire la migliore strategia per guidare il Paese.