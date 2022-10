Serracchiani contro Fontana: "La sua scelta è una provocazione, è filorusso e ambiguo sui diritti civili"

globalist Modifica articolo

14 Ottobre 2022 - 09.10

Debora Serracchiani ha commentato la scelta della destra di votare per Lorenzo Fontana come presidente della Camera. Per l’esponente del Pd, a figura del leghista «sembra quasi una provocazione» per «la posizione filorussa molto evidente e mai smentita – chiede continuamente che vengano tolte le sanzioni alla Russia – e per la posizione altrettanto non condivisibile sui diritti, aborto e donne. Non daremo nessun tipo di aiuto a questa votazione», ha aggiunto.

