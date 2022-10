Lorenzo Fontana, esultano i Pro Vita (e anti aborto): "Meglio di così non poteva andare"

globalist Modifica articolo

14 Ottobre 2022 - 12.10

Pro Vita & Famiglia, tramite il portavoce Jacopo Coghe, ha espresso la soddisfazione per l’elezione come presidente della Camera di Lorenzo Fontana. I conservatori, ultracattolici e anti aborto esultano.

«Con Fontana abbiamo organizzato il Congresso Mondiale della Famiglia nel 2019. Sicuramente siamo contenti. È capace, affidabile, competente. Una persona che ha cuore i principi della vita, della famiglia, della libertà di educazione. Sicuramente il suo nome è una garanzia del rispetto di questi principi. Per quanto riguarda noi e per quanto riguarda la Camera meglio di così non poteva andare. A Fontana faccio i migliori auguri di buon lavoro».