Donzelli (Fdi): "La lista dei ministri è già pronta, aspettiamo l'incarico da Mattarella"

12 Ottobre 2022 - 11.13

Giovanni Donzelli, esponente di Fdi, ha detto che non c’è alcuna difficoltà nella costruzione del prossimo governo Meloni e anzi, che la lista dei ministri sarebbe già pronta. Un racconto che si disposta non poco dalla narrazione quotidiana.

«Non parliamo delle ipotesi dei ministri fintanto che non ci sarà l’incarico da parte del presidente della Repubblica al presidente del Consiglio incaricato. In quel momento scoprirete che la lista dei ministri è pronta e che c’è serenità nel centrodestra, c’è compattezza e che tante parole sono state spese in questi giorni perchè ovviamente c’erano da aspettare i percorsi istituzionali».

«Leggo che qualche giornalista, qualche commentatore dice: `Ecco, la Meloni perche´ ancora non è pronta? Noi siamo pronti. Semplicemente non possiamo andare a depositare la lista dei ministri perché non c’è un presidente del Consiglio incaricato».