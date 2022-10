Conte (M5s): "Meloni vuole rifarsi ai polacchi reazionari. Non lo permetteremo"

globalist Modifica articolo

9 Ottobre 2022 - 21.55

Sono reazionari e oscurantisti. E ora qualcuno fa finta di non accorgersene.

“Giorgia Meloni ritorna a parlare ai suoi amici della ultradestra di Vox. Questa volta, più astutamente adotta toni pacati e composti. Ormai è da settimane che cerca di ostentare il proprio volto rassicurante per conservarsi nelle grazie del tanto (da lei stessa in passato) vituperato establishment, a cui ha assicurato, evidentemente, che certi interessi non verranno toccati”.

Così il leader M5s Giuseppe Conte su Facebook.

«Qualcosa se l’è fatta scappare però: dice di voler fare come i suoi amici polacchi, che hanno portato al governo idee e misure di marcato carattere reazionario e antidemocratico. Se il modello di governo è quello polacco la avvertiamo subito: noi non permetteremo in nessun modo arretramenti sui diritti e sui presidi democratici in Italia. Sia chiaro», conclude il presidente del M5S.