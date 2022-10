Parrini (Pd) risponde a Bersani: "Le primarie sono ossigeno, giù le mani dalle primarie"

globalist Modifica articolo

5 Ottobre 2022 - 10.32

Preroll

Pierluigi Bersani ha chiaramente parlato, nella sua intervista al Corriere della Sera, della necessità del Pd di cambiare rotta e di riscrivere la propria identità. L’ex segretario, ha puntato il dito anche contro le primarie. A Bersani è arrivata la risposta di Dario Parrini, senatore del Pd.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Caro Bersani ti sbagli. Con lo slogan «basta primarie» non si fa un partito nuovo e più largo. Come dimostrato anche da tante recenti vittorie del Pd alle amministrative, le primarie sono ossigeno politico. Sì al partito aperto. No al partito chiuso. Giù le mani dalle primarie».